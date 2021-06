Nell’Abruzzo che va ormai a mille vaccini all’ora (la Regione ne ha fatto un claim), una persona su due tra gli over 12 ha già ricevuto la prima dose, esattamente 623.700, pari al 52,47 per cento. È uno dei tanti dati che ieri il governatore, Marco Marsilio e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, hanno sciorinato in una conferenza stampa a palazzo Silone per dire che la regione è ai vertici nazionali sia sulla campagna di immunizzazione («Ti sei quasi guadagnato la pagnotta» dice scherzosamente Marsilio al referente dell’operazione, Maurizio Brucchi) che sul potenziamento della Rete Covid. Numeri che condurranno a breve, presumibilmente a fine estate, a immunità di gregge acquisita (tra il 21 e il 24 agosto, stando così le cose) alla nuova fase: fine degli grandi (e costosi) hub vaccinali e via alla sanità di prossimità, con i richiami nelle farmacie (ieri nuovo vertice) e nelle aziende.



Marsilio ne fa anche una questione politica, rispondendo alla «giunta lenta», leit motiv della critica dem, con la «giunta veloce», capace di mettere in moto 12-13, anche 15 mila vaccini giornalieri. Non solo. Quadro d’eccellenza anche sulla Rete Covid. Abruzzo prima regione in Italia (meglio solo la provincia di Bolzano) per posti letto di semintensiva attivati (87,5%), per interventi sui Pronto soccorso (75,5%), terzo per posti di terapia intensiva attivati (87,5). Anche sul fronte della caccia al virus c’è un primato nazionale, con il 6,05% dei tamponi totali sottoposti a sequenziamento per la ricerca delle varianti. Marsilio cita anche gli screening di massa («Siamo stati primi a farlo, soldi spesi bene») e la decisione di immunizzare giovani e maturandi («Lo abbiamo detto per la prima volta a marzo, peccato perché avremmo potuto fare tutto con calma»). E rivendica che già ci sono comuni Covid-free sotto i mille abitanti grazie alla somministrazione a domicilio: 26 nell’Aquilano (in 29 verrà effettuata da qui al 19 giugno), 7 nel Chietino (in 15 tra oggi e il 18 giugno), 5 nel Pescarese (in 2 verrà fatta oggi), 9 nel Teramano (in uno verrà fatta oggi). L’Abruzzo ha superato il milione di dosi fornite e, a ieri, ne aveva somministrate 917.997. Ed è terzo nel rapporto dosi/100 mila abitanti (70.706). «I cittadini devono essere orgogliosi - dice Marsilio - L’Abruzzo, a ragione, può essere considerato un modello».