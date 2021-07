Covid, in rialzo i contagi: 34 nuovi positivi. Più casi in provincia di Teramo. Nessun decesso

Sabato 17 Luglio 2021, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 17:30

Coronavirus, oggi sabato 17 luglio in Abruzzo sono stati registrati 34 nuovi positivi, di età compresa tra 9 e 77 anni. Per quanto riguarda le province di appartenenza, 10 sono dell'Aquila, 7 della zona di Chieti, 4 della provincia di Pescara, 11 della zona di Teramo, 1 con residenza in accertamento. Eseguiti 2.403 tamponi molecolari e 3.732 test antigenici, nessuna persona è deceduta, 71.889 i pazienti guariti (+18), 939 gli attualmente positivi (+15), 22 i ricoverati in area medica (-3), uno in in terapia intensiva (invariato), 916 in isolamento domiciliare