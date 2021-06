Covid, 44 nuovi contagi ma nessun decesso: l'Abruzzo da domani in zona bianca

Coronavirus, oggi in Abruzzo 44 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 59 anni. E nessun decesso. Con questi dati che fanno ben sperare, la regione di appresta ad arrivare in zona bianca da lunedì 7 giugno. Per quanto riguarda la provincia di appartenenza, 23 sono della zona dell'Aquila, 12 dell'area di Chieti, 4 della provincia di Pescara, 2 della zona di Teramo, 1 residente di fuori regione. Eseguiti 3.659 tamponi molecolari e 1.570 test antigenici, nessun paziente deceduto, 66.634 i guariti (+73), 5.114 gli attualmente positivi (-31), 98 i ricoverati in area medica (-7), 11 i ricoverati in terapia intensiva (+1), 5.005 in isolamento domiciliare.

