Covid, record contagi di fine anno: 4773 nuovi casi e due decessi a Pescara tra cui una 52enne

Nuovo record di contagi da Covid-19 in Abruzzo. Sono 4.773 i positivi accertati nelle ultime 24 ore e diffusi ieri 31 dicembre 2021 dalla Regione Abruzzo. Il dato comprende anche 4.124 nuovi positivi accertati esclusivamente attraverso test antigenico rapido, come disposto dalla circolare del 29 dicembre del Dipartimento regionale Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra

tamponi molecolari (10.604) e test antigenici (47.471) è pari all'8,22%. È anche record di tamponi: mai ne erano stati eseguiti così tanti, sia per quanto riguarda i molecolari sia per i rapidi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara) e sale a 2640. In aumento i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 101 anni. Gli attualmente positivi aumentano rapidamente e arrivano a 17.051 (+4.337): 178 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area

medica e 20 (-1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 16.853 (+4328) sono in isolamento domiciliare.

APPROFONDIMENTI TERAMO Covid, morto Gabriele Di Clemente. Il figlio su Fb: «Il... L'AQUILA Sulmona, record positivi. Contagiato anche il vescovo Michele...

I guariti sono 86.882 (+434). Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 106.573: 25.754 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+760 rispetto a ieri), 27.063 in provincia di Chieti (+1.217), 25.713 in provincia di Pescara (+1.446), 26554 in provincia di Teramo (+1.074) e 1.035 fuori regione (+120), mentre per 454 (+156) sono in corso verifiche sulla provenienza.