Covid, 55 nuovi positivi e due decessi. In provincia di Pescara solo due contagi

Coronavirus, oggi in Abruzzo registrati 55 nuovi positivi, di età compresa tra 12 e 84 anni. Quanto alle province di appartenenza, 16 sono della zona dell' Aquila, 27 della provincia di Chieti, 2 della zona di Pescara e 10 della provincia di Teramo. Sono stati eseguiti 3.059 tamponi molecolari e 1.494 test antigenici, 2 le persone decedute, 65.983 i guariti (+48), 5.509 gli attualmente positivi (+5), 136 i ricoverati in area medica (-10), 15 i ricoverati in terapia intensiva (-2), 5.358 in isolamento domiciliare (+17).

