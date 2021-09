Covid, 101 nuovi positivi e un decesso. Teramo resta la provincia più colpita

Domenica 5 Settembre 2021, 14:42

Coronavirus, oggi in Abruzzo 101 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 94 anni. Sono stari eseguiti 2.819 tamponi molecolari e 7.512 test antigenici, si registra purtroppo una persona deceduta a causa del Covid-19. Si tratta di Federico Fiorenza dell’Aquila, 80 anni, uomo di teatro e storico, non aveva mai voluto vaccinarsi.

Soono 74.765 i guariti (invariato), 2.293 gli attualmente positivi (+100), 83 i ricoverati in area medica (invariato), 5 in terapia intensiva (-1), 2.205 in isolamento domiciliare (+101). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (31), Chieti (6), Pescara (18), Teramo (44), fuori regione o con residenza in accertamento (2).