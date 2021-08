Covid, 120 nuovi contagi e nessun decesso. Positivo bimbo di un anno. Teramo e Pescara le province più colpite

Domenica 8 Agosto 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 16:25

Coronavirus, oggi in Abruzzo 120 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 96 anni. Quanto alle province di appartenenza, 22 contagi sono stati registrati all'Aquila, 13 in povincia di Chieti, 39 nella zona di Pescara, 40 in provincia di Teramo, che oggi risulta la pià colpita, e 6 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 2.373 tamponi molecolari e 6.200 test antigenici, nessuna persona è deceduta, 72.545 sono i guariti (+10), 1.821 gli attualmente positivi (+110), 43 i ricoverati in area medica (+1), uno in terapia intensiva (invariato), 1.777 in isolamento domiciliare (+109).