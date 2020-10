Coronavirus, il governatore Marsilio dopo l'isolamento: «Tampone negativo, torno in ufficio»

«Una buona notizia. Il mio tampone è negativo. Oggi sono finalmente tornato in ufficio, dopo i

giorni di isolamento a casa. Un saluto a tutti voi, ora si torna a lavoro con ancora più energia». Lo annuncia il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, fino ad oggi in isolamento fiduciario. Marsilio era stato costretto a sottoporsi a quarantena e a test dopo che il suo caposegreteria è risultato positivo al Covid-19. I membri del suo staff, anche loro in isolamento fiduciario, stanno facendo il tampone in queste ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA