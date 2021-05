12 Maggio 2021

Bisogna tornare indietro fino allo scorso 26 ottobre per trovare così pochi ricoveri Covid negli ospedali abruzzesi. In quella data c’erano 249 persone in area medica e, il 27 ottobre, 22 nelle terapie intensive.

Il bollettino giornaliero diffuso ieri dall’assessorato alla Sanità della Regione ha riportato l’Abruzzo a quei momenti, quando a preoccupare maggiormente era soprattutto l’andamento in crescita nella provincia dell’Aquila, ma i numeri erano ancora contenuti e abbastanza sotto controllo e la variante inglese non era ancora esplosa nell’area metropolitana Chieti-Pescara. Segno evidente, dunque, di un miglioramento, quello attuale, che assume ogni giorno di più i contorni di un trend ormai strutturato.

Sono 79 i nuovi casi di Covid-19 accertati ieri in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.956 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2% dei campioni. Percentuale in nettissimo calo (-4%) rispetto a quella del giorno precedente. Si tratta del tasso di positività più basso registrato negli ultimi sette mesi.