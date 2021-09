Covid, contagiato il fratello dell'ex sindaco Lorenzin. «E' stato mio figlio»

Sabato 18 Settembre 2021, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 08:50

«Ho appena ricevuto il referto del tampone molecolare effettuato ieri presso il Drive In del Forlanini, dove si riscontra la mia positività al Covid 19 / variante delta». Ha scritto questa mattina sul web il sindaco di Cappadocia Lorenzo Lorenzin, fratello dell’ex ministro della Salute. Il primo cittadino, ieri mattina, ha pubblicato un lungo post dove appunto racconta la sua vicenda e come ha contratto il virus. Precisa che è vaccinato e in possesso del green pass e che per fortuna sta bene. Aggiunge che anche suo figlio è risultato positivo al Covid e che non manifesta problemi di salute.

«Voglio rassicurare tutti i miei cittadini, da martedì sera ho una febbre bassa a max 37,5 e dolori muscolari senza fortunatamente avere problemi respiratori» prosegue Lorenzin. «Vi racconto come io ho contratto il Covid: mio figlio ha manifestato i sintomi sabato scorso (rassicuro tutti lui sta benissimo). Da quel momento mi sono messo in isolamento volontario avendo dormito e scambiato effusioni con lui per le 48 ore antecedenti alla comparsa dei sintomi. Il lunedì successivo non sono venuto al Comune conscio del fatto che avrei potuto infettare qualcuno. Martedì c’è stata l’ufficialità della positività del mio bimbo; io ho sviluppato i sintomi martedì sera e ieri ho fatto il tampone, oggi è arrivata la mia positività. La mia riflessione personale è spontanea, a casa mia è stato veicolato tramite l’unica persona non vaccinata. Io sono vaccinato ed in possesso di green pass, ma non basta». “E’ importante da parte di tutti fare il proprio dovere per far si che questa piaga epocale si fermi… consiglio a tutti di vaccinarsi. P.s. non vi preoccupate il vostro sindaco tornerà presto più forte e più determinato di prima. I miei ragazzi sono a disposizione e non mi stanno facendo rimpiangere. Grazie ai miei cittadini ed alla mia grande squadra» ha concluso Lorenzin.