Covid, 76 nuovi positivi e nessun decesso. Teramo la provincia più colpita con 25 contagi

Domenica 15 Agosto 2021, 19:11

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 76 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 86 anni. Quanto alle province di appartenenza, 13 sono della zona dell'Aquila, 13 in provincia di Chieti, 19 nell'area di Pescara, 25 nella provincia di Teramo, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti 1.555 tamponi molecolari e 5.859 test antigenici, nessun paziente deceduto, 72.985 guariti (+13), 2.032 attualmente positivi (+62), 56 ricoverati in area medica (+6), 5 in terapia intensiva (invariato), 1971 in isolamento domiciliare (+56).