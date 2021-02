Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 222 nuovi positivi, di età compresa tra 6 mesi e 95 anni. Per quanto riguarda il territorio di residente, 32 casi sono stati riscontrati in privincia dell'Aquila, 77 in provinca di Chieti, 69 in provincia di Pescara, 39 in provincia di Teramo, 5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 3.207 tamponi molecolari e 4.213 test antigenici, 5 le persone decedute, 34.560 i pazienti guariti (+2), 11.648 gli attualmente positivi (+215), 547 i ricoverati in area medica (-1), 52 i ricoverati in terapia intensiva (+1), 11.049 in isolamento domiciliare (+215).

Ultimo aggiornamento: 15:57

