Covid, 225 nuovi positivi e 15 morti. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 225 nuovi positivi, di età compresa tra 7 mesi e 99 anni. Quanto alle province di appartenenza, 89 contagiati sono del terriotrio dell'Aquila, 60 della provincia di Chieti, 30 dell'area di Pescara, 46 della provincia di Teramo. Sono stati eseguiti 4.529 tamponi molecolari e 1.974 test antigenici, 15 le persone decedute, 53.691 le persone guarite (+251), 10.299 gli attualmente positivi (-41), 573 i pazienti ricoverati in area medica (-4), 71 i ricoverati in terapia intensiva (+3), 9.655 in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 15:28

