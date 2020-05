© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sperimentazione dellacon plasma dei guariti entra nel vivo in Abruzzo. Si stanno già trovando donatori alla Asl di Teramo per utilizzare appunto ildei pazienti che hanno contratto il Covid 19 da poter usare come terapia per debellare i nuovi casi di infezione. Lo studio innovativo, portato di concerto con le altre tre Asl abruzzesi, con la supervisione della(Crs, Centro Regionale Sangue) e con il coordinamento della Asl pescarese, potrebbe dare risultati molto efficaci contro la lotta al: gli esperti stanno assistendo alla piega positiva che ha preso lo scenario in diverse regioni, soprattutto in Puglia. Motore della ricerca e delle donazioni sono i relativi quattro centri trasfusionali.I pazienti guariti vengono contattati per avviare i test riguardanti la donazione di sangue con anticorpi specifici per il virus e definire unai di donatori volontari di plasma: a Teramo la referente è la direttrice Uoc Simt, che è del resto la “principal investigators” dello studio a livello regionale. Per l’esecuzione dei test di sieroneutralizzazione è impegnato anche l’Izs di Teramo, assieme allo Spallanzani di Roma. Il trasporto dei campioni biologici verrà effettuato presso la Asl di Pescara. È previsto l’arruolamento di almeno 55 pazienti consecutivi che accetteranno di partecipare allo studio. Non sono previstiper gli operatori sanitari che per di più dovranno lavorare fuori dal loro canonico orario.