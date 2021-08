Capriolo investito da un'auto: salvato dal servizio veterinario

Venerdì 6 Agosto 2021, 15:36

Negli scorsi giorni, grazie alla cooperazione tra diverse Istituzioni, è stato salvato un capriolo maschio adulto, coinvolto in un incidente stradale nel territorio del comune di Cepagatti. Il caso ha voluto che il dottor Giovanni Di Paolo, direttore del Servizio Veterinario di Chieti, passasse in quel momento sul posto.

Oltre a prestare immediatamente soccorso, ha allertato il nostro Servizio di Sanità Animale della Asl di Pescara che è intervenuto con i medici veterinari reperibili. Giunti sul posto, non avendo strutture dedicate al ricovero di questi animali, hanno chiesto ed ottenuto la collaborazione del dottor Simone Angelucci, dell’Ente Parco Maiella, che ha preso in carico il capriolo nella propria struttura, proseguendo le cure iniziate. L’animale, ancora in osservazione, è in fase di miglioramento.