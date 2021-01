«E da anni che non si vedeva tanta neve così e poi all’inizio dell’inverno» dice un anziano che vive nel paese di Cappadocia, in provincia dell'Aquila, a 1.040 metri di altitudine, vicino alla stazione sciistica di Camporotondo. Le abbondanti nevicate dell’altro giorno hanno isolato il paese e in alcuni punti la neve ha raggiunto i tre metri di altezza creando notevoli disagi alla popolazione, in particolare agli anziani per i quali si è reso necessario l’intervento dei carabinieri con le motoslitte.

«Abbiamo bisogno di aiuto, anche se fino adesso abbiamo fatto da soli con le nostre forze». Questo è l’appello del sindaco di Cappadocia Lorenzo Lorenzin, fratello dell'ex ministra della Salute, ha scritto sulla sua pagina social dopo le abbandonanti nevicate.

«Abbiamo scritto a tutti per l’emergenza neve che sta investendo il nostro territorio- spiega il primo cittadino- ringrazio la Protezione civile che oggi è venuta a fare un sopralluogo, guidati dal nostro vicesindaco Giuseppe Di Giacomo. Mi auguro che si siano resi conto della calamità naturale che ci sta investendo».

