Coronavirus, in Abruzzo cala l'indice Rt: primo giorno senza ricoveri

L'indice di trasmissione del contagio da coronavirus, l'Rt, si sta riducendo ancora in Abruzzo. Lo ha detto il capo del Dipartimento Salute della Regione, Claudio D'Amario, ex componente della task force nazionale Covid-19, a margine della conferenza stampa con cui è stato presentato il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per i pazienti affetti dal virus, una sorta di protocollo unico che stabilisce in che modo curarli. Per capire quanto si è abbassato l'Rt bisognerà attendere venerdì, quando la Cabina di regia nazionale diffonderà i dati del monitoraggio settimanale.

Nel frattempo ieri il report quotidiano dell'assessorato alla Sanità della Regione ha confermato l'alleggerimento della pressione: i ricoveri non sono aumentati e la percentuale di positività sui tamponi analizzati è ancora scesa, mentre pesa il dato dei decessi, ben 18. Dopo L'Aquila, che ha mosso i primi passi ufficiali ,il governatore Marsilio annuncia l'attività di screening di massa anche sulla provincia di Teramo.

