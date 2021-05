27 Maggio 2021

di Marcello Ianni

(Lettura 1 minuto)







Sarà l’autopsia disposta per oggi a chiarire se la morte di un’anziana ricoverata nel reparto Geriatria dell'Aquila possa essere riconducile alla somministrazione del vaccino Pfizer. A presentare una denuncia negli uffici della Questura, i parenti di una 82 enne che a quanto pare avrebbe ricevuto il vaccino nel mese di marzo. Con il tempo il quadro clinico dell’82enne aquilana sarebbe peggiorato. Di qui il ricovero all’ospedale dove è morta lunedì scorso.

La denuncia presso l’ufficio Volanti della Questura ha portato il sostituto procuratore della Repubblica Simonetta Ciccarelli ad aprire un fascicolo contro ignoti che è passato per competenza alla Squadra mobile diretta da Danilo Di Laura. Al momento non vi sono persone iscritte sul registro degli indagati. Molto probabilmente l’Autorità giudiziaria attende comprensibilmente l’esito degli accertamenti per avere un quadro della vicenda più chiaro in considerazione della particolare contestazione che i famigliari dell’anziana deceduta sollevano su uno dei vaccini largamente utilizzati per il contrasto alla pandemia. Intanto per oggi disposta l’autopsia dell’anziana ricoverata. Ad eseguirla, l’anatomo patologo della Asl dell’Aquila.