L'abruzzese Antonella Santuccione donna dell'anno secondo “Woman in Business”

La presentosa sempre al collo e quell’essere forte e gentile, tratto distintivo degli abruzzesi, che l’accompagna nel mondo. Un’avventura cominciata presto, con tenacia e determinazione, da quando è stata la prima studentessa della facoltà di medicina della d’Annunzio a partire per l’Erasmus, a Bruxelles. E poi uno stage alla commissione europea, fra i seicento scelti a fronte di 11mila domande. Antonella Santuccione Chadha, nata a Penne e vissuta a Cepagatti, infanzia con i nonni a Cugnoli, quarantacinque anni, marito indiano, due figli, oggi vive a Zurigo dove lavora per un’industria farmaceutica. E per la rivista svizzera Woman in Business è la donna dell’anno 2019. Per l’impegno della fondazione Women’s Brain Project, attiva da tre anni, nella quale con il team di 25 persone sparse nel mondo studia le malattie della mente e del cervello e l’accesso alla medicina di precisione, con particolare riguardo a come e quanto i fattori di sesso e genere influenzino questi deficit.«Bisogna considerare le differenze di sesso e genere, la razza, lo stato socio economico che ha impatto sulla salute - spiega -. E le donne sono più propense ad alcune malattie del cervello e della mente come Alzheiemer, depressione, emicrania. Nella scienza oggi questo non viene considerato a sufficienza, noi con la fondazione urliamo questa verità scomoda. Basti pensare ai medicinali che sono stati ritirati dal mercato, bene, otto su dieci perché avevano effetti collaterali letali maggiormente per le donne. Questo perché probabilmente non si è tenuto conto delle differenze, che sono invece evidenti».Con la fondazione dialoga con star di Hollywood e Bollywood, battendosi per un accesso equo alle cure, partendo dalla sperimentazione. Patologa e neuroscienziata, esperienza in psichiatria, Antonella Santuccione vive con emozione questo riconoscimento. «Mi sono commossa sentendo la vicinanza degli abruzzesi, dai commenti su Facebook ai messaggi» dice. Un riconoscimento anche dei sacrifici, incluso un passaggio all’università di Siena come cervello di ritorno e la successiva nuova fuga per tornare all’estero, viste le promesse non mantenute. «Siamo scappati in otto - racconta - per tornare all’estero». Il che non vuol dire aver perso i contatti con l’Abruzzo, con gli amici a Pescara, anzi, è stata proprio un’agenzia pescarese, la Privilege events di Alessandra D’ Alessandro, ad aver organizzato l’ultimo forum della fondazione, a Zurigo.«In Abruzzo ho passato un’infanzia stupenda, con i nonni contadini, la prima lingua che ho imparato è stata il cugnolese - aggiunge -. Ero con loro mentre mamma faceva la maestra per i paesini e papà alla questura di Chieti come poliziotto ispettore. A proposito di università, poi, voglio ringraziare Eligio Pizzigallo, allora docente e primario di malattie infettive, che ha molto creduto in me». E fra decine di telefonate in arrivo, mail e interviste, un saluto e un consiglio: «Coltiviamo la forza, sì, ma rimaniamo gentili sennò ci abbruttiamo» conclude.