Auto abbatte il guardrail, un ulivo e si ribalta: 40enne miracolato

Incidente la scorsa notte sulla provinciale 22/A di Notaresco (Teramo), tra Mosciano e Grasciano. L’impatto si è verificato intorno all’1.30. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Mercedes Classe B con a bordo un uomo di circa 40 anni.



Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Giulianova, giunta sul posto, l’uomo ha perso il controllo dell’auto in corrispondenza di una curva, mentre percorreva la strada in salita.



Il veicolo è terminato fuori strada e, dopo aver divelto il guardrail, abbattuto un albero di ulivo, infine si è ribaltato sul tettuccio lungo la scarpata. Il conducente, che è uscito da solo dall’auto rovesciata dopo aver spaccato un finestrino. Il 40enne ha riportato traumi e contusioni che ne hanno reso necessario il ricovero presso l’ospedale di Giulianova, dove è stato trasportato con un’ambulanza del 118.

