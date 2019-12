A piedi sull'asse attrezzato per cercare il gatto: bloccato dalla Polizia

Percorre a piedi l'asse attrezzato di Pescara alla ricerca del suo gatto di cui non aveva più notizie dal giorno prima, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti in transito. Per fortuna, tempestivo è stato l'intervento della polizia, che ha fatto subire uscire in sicurezza l'uomo dal raccordo autostradale. E' accaduto ieri mattina. Decine le telefonate arrivate, nel giro di pochi minuti, al 113. La persona in questione, che abita vicino al cementificio, ha poi riferito di essersi incamminato lungo l'asse attrezzato dopo aver avuto la segnalazione che, ai margini della carreggiata, c'erano due gattini morti. Voleva quindi verificare se uno dei due fosse il suo. © RIPRODUZIONE RISERVATA