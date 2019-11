A passeggio con il trolley: insospettabile ragazza trasportava un carico di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne andava in giro con un trolley pieno zeppo di marijuana destinata al mercato locale. Oltre due chili che avrebbero fruttato almeno 30 mila euro. A seguito di un'operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, diretti dal tenente colonnello Luca Lauro, è stata arrestata una 21enne nigeriana. E' stata bloccata all'uscita della stazione ferroviaria. Era appena scesa da un treno. Nel trolley, vi erano diversi involucri impacchettati con cellophane trasparente contenenti lo stupefacente.Su disposizione del magistrato di turno, la donna è stata rinchiusa in carcere. Adesso però le indagini delle fiamme gialle proseguono per capire a chi tutta quella droga fosse destinata, a chi la nigeriana, giunta appositamente da fuori regione, dovesse consegnarla. Dietro di certo organizzazioni criminali. Il primo ottobre scorso, un'operazione fotocopia sempre della guardia di finanza che aveva portato all'arresto di un'altra connazionale, una 23enne incensurata. Con l’operazione dell'altro ieri salgono a 25 i chili di droga sequestrati, negli ultimi mesi, dalla finanza nella zona della stazione e del terminal degli autobus.