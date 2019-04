A Loreto la storica processione del Venerdì Santo con il Vescovo Valentinetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà anche il Vescovo Tommaso Valentinetti davanti tra le antiche vie del centro storico di Loreto (Pescara) per la suggestiva processione del Venerdì Santo che rievoca la passione di Cristo con centoventi figuranti e il ritorno dell'antico stendardo della confraternita di san Biagio, risalente al 1700, una delle prime in Abruzzo, seguito da un corteo di bambini, anch'essi incappucciati e vestiti con abiti tradizionali.La processione del Venerdì Santo di Loreto, organizzata con il rispetto del culto religioso e della storia, e la cura di ogni minimo dettaglio, dal comitato presieduto da Ettore D’Amico, è una delle rappresentazioni storiche più suggestive e artisticamente valide dell’intero Abruzzo: il fiore all’occhiello è la statua in legno del Cristo sulla croce, realizzata nel ‘700 dall’artista sulmonese Francesco Conti e restaurata recentemente.Si partirà e si rientrerà nella chiesa principale del paese, San Pietro, in cui il maestro Nicola Samale e il coro intoneranno e suoneranno il Miserere, sia prima di partire che al ritorno. La processione di Loreto è entrata ormai tra le più suggestive della regione ed è un richiamo per tanti appassionati di turismo religioso. Per permettere a tutti di partecipare, il comitato ha anche predisposto un bus navetta che porterà i fedeli dalla zona Cappuccini al centro storico, dalle 16 alle 22.“Prosegue il nostro impegno come comitato promotore per restituire alla cittadinanza loretese e dell’area vestina un evento che fa parte della nostra storia e delle nostre radici, da sempre sentito da tutti ed emotivamente coinvolgente”, ha detto Ettore D’Amico.