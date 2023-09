A Cagnano Amiterno festa per i settantenni

CAGNANAO AMITERNO L'altra sera quasi tutti i cagnanesi che sono nati nell’anno 1953 hanno festeggiato i loro settant’anni di vita. Una grande festa si è tenuta in un noto ristorante locale. Il cav. Claudio Cucchiella, noto musicista, poeta e scrittore del luogo, ha rallegrato la comitiva cantando le canzoni più famose degli anni settanta coinvolgendo tutta la comitiva. In particolare sono state intonate canzoni anche in spagnolo, grazie anche alla presenza tra i commensali della signora Sandra, moglie di uno dei festeggiati, originaria di Santo Domingo della Repubblica Domenicana.

Nel corso della cena i presenti hanno poi passato in rassegna gli anni della loro giovinezza, raccontando le loro storie personali e tanti simpatici aneddoti; il tutto intervallato dalla lettura di poesie rigorosamente scritte in dialetto stretto cagnanese, tratte dal libro di Cucchiella, pubblicato nell’anno 2022 ed intitolato “Quanno tésse resbòta la memoria”. I versi, scritti per la maggior parte in ottava rima, ma anche in rima baciata o alternata, hanno raccontato il modo di vivere, di pensare dei cagnanesi vissuti negli anni sessanta.

Una particolare attenzione è stata dedicata agli anni trascorsi insieme, ai frequenti scherzi, alle prime “cotte”, agli amori nati tra i banchi di scuola e ad altri molteplici ricordi. Infine, con una punta di malinconia, ognuno di loro ha raccontato le strade intraprese e i tanti anni “volati” così velocemente, tanto da non rendersene nemmeno conto.

Sono stati ringraziati gli organizzatori che hanno impiegato tempo ed energie per la buona riuscita dell’evento.

I festeggiati si sono dati appuntamento per un’altra rimpatriata, ma stavolta al compimento dei 75 anni.

Con la foto di rito e lo spegnimento delle candeline sulla torta che riportava la scritta “Anno Domini 1953” si è conclusa la serata di festa.

Alla “chiamata” hanno risposto: Domenica Centofanti (Mimina), Berardino Salvatore (Checco), Battista Achille , Gino Ciotti, Loreto Circi, Dina Di Donato, Giancarlo Santucci, Michele Di Cesare, Pietro Di Mario, Sergio Ruggeri, Vito Di Piero, Delia Di Filippo, Domenico Federici e Claudio Cucchiella.

Il tutto è finito dopo la mezzanotte, poi tutti insieme, quasi con dispiacere, sono saliti in macchina e sono tornati nelle loro case, felici per aver trascorsa una serata in allegria diversa dalla routine di ogni giorno."