A24, ancora disagi: veicolo in fiamme, lunghe code prima del traforo

L'AQUILA - Un veicolo in fiamme sta causando lunghe code sull'A24, prima del traforo in direzione L'Aquila. La fila ha superato i due chilometri, c'è chi è sceso dall'auto nonostante il caldo. Il tratto si conferma assolutamente "infernale" per gli automobilisti che, in pieno periodo estivo, devono far fronte anche alle limitazioni imposte per attraversare la galleria: 60 all'ora e 50 m di distanza dal mezzo che precede. Ultimo aggiornamento: 11:52