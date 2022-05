A14, camion in avaria: tre chilometri di coda sulla corsia nord e caldo infernale

Tre chilometri di code in A14 sotto 27 gradi di temperatura: corsia nord tra le uscite di Città Sant'Angelo (Pescara) e Pineto. Un camion in avaria ha prodotto lunghe code e forti disagi alla circolazione. Alle 10.45, con un caldo torrido, la corsia nord si è improvvisamente bloccata scatenando un inferno di auto e tir in fila. Sul posto la polizia autostradale del Settimo Tronco. Gli agenti e i vigili del fuoco stanno lavorando per liberare la strada. Rallentamenti e circolazione a doppio senso, invece, in diverse gallerie dell'A14 tratto abruzzese sulla corsia sud. Solito lunedì di disagi e problemi tra Marche e Abruzzo.