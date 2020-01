Pineto, tir imbocca contromano l'autostrada

Tir contromano in A14, all'uscita per Atri-Pineto. Vicino al casello autostradale un utente ha immortalato un camion contromano che per puro miracolo non ha travolto una Lancia Y che viaggiava sul suo senso di marcia: il Tir è stato subito fermato. E' l'ennesimo problema in A14, il tratto abruzzese da più di due mesi è un vero inferno, con corsie ristrette, ponti (il Cerrano) viwtato ai Tir e ai mezzi pesanti, otto gallerie monitorale e un casello chiuso (Roseto). Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA