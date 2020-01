A14, Città Sant'Angelo vuole bloccare i tir sulla statale 16. Le carte del Gip sul Cerrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA Società Autostrade sta lavorando per presentare nuovi accorgimenti e un nuovo piano d'emergenza dopo che la Procura di Avellino ha rigettato l'istanza di revoca del blocco dei mezzi pesanti sul viadotto Cerrano, sull'A14. Il faldone, ha annunciato ieri il sindaco della città più assediata dal traffico dirottato sulla Ss16, Andrea Scordella di Silvi, dovrebbe essere pronto per l'invio al Tribunale del Riesame di Avellino per martedì o mercoledì prossimi. In ogni caso ci sarà un tavolo tecnico all'inizio della prossima settimana. Intanto la tensione cresce ogni giorno di più: il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, sta pensando a un'ordinanza per vietare il transito di tir e camion sulla Ss16.Il gip Fabrizio Ciccone, dunque, ha respinto per la terza volta tutte le richieste di Autostrade per l'Italia. «Se il viadotto Cerrano, lungo l'A14 resta interdetto ai mezzi con peso superiore ai 35 quintali, con conseguenti disagi alla popolazione locale e agli utenti della strada, la colpa non può che ricadere su Aspi per il suo atteggiamento poco costruttivo e fuorviante alle richieste del Mit continua a rallentare l'avvio degli interventi finalizzati alla risoluzione delle gravi criticità riscontrate sul ponte». Lo scrive chiaramente il giudice, dopo il rigetto dell'ennesima istanza, presentata dal direttore pro-tempore del VII Tronco di Pescara Marco Perna, con cui si chiede la revoca del provvedimento datato 18 dicembre 2019.Nessun dissequestro delle barriere sugli altri viadotti nel tratto abruzzese dell'autostrada, in particolare per quanto riguarda Roseto dove i sigilli sono stati apposti lungo gli svincoli delle corsie di accelerazione. Il Cerrano, sostiene sempre il giudice con i consueti pareri della Procura di Avellino e dell'Uit di Roma, potrebbe anche essere riaperto ai mezzi pesanti con massa non superiore alle 44 tonnellate, ma solo a determinate limitazioni e a patto che Aspi predisponga «un piano di gestione temporaneo delle emergenze» condizione irrinunciabile per limitata riapertura del viadotto al fine del completo monitoraggio non solo del movimento franoso e delle strutture in elevazione, ma anche e soprattutto del rischio crollo dovuto al collasso dei pali di fondazione, che risulta del tutto ignorato nella procedura interna di valutazione del rischio predisposta da Autostrade per l'Italia.Le limitazioni riguardano anche l'obbligo di interdistanza dei mezzi pesanti tra loro di 100 metri, vietando dunque il sorpasso tra loro, e l'imposizione del limite di velocità (già esistente) di 60 km/h per i veicoli leggeri e 40 km/h per quelli pesanti. I problemi del viadotto, sempre secondo la procura irpina, sono infatti diversi, tra questi, quello del rischio crollo dovuto al collasso dei pali di fondazione. Per questo fenomeno occorre definire un adeguato piano di emergenze non predisposto da Autostrade conseguente al monitoraggio degli effetti della frana sui pali di sottofondazione del viadotto che preveda in particolare l'interdizione al transito (ovviamente di tutti i mezzi) sul viadotto qualora siano superate le soglie di allerta individuale. Solo così il viadotto potrà essere aperto a tutti i mezzi con peso non superiore alle 44 tonnellate. Al momento la fumata, quindi, è nerissima.«Sto valutando azioni eclatanti, fino alla extrema ratio di arrivare a subire le conseguenze di un'ordinanza per vietare il transito dei mezzi pesanti sulla strada statale 16 sul territorio comunale» dice Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo: «I danni che si stanno perpetrando sono enormi». L'unica nota minimamente positiva della vicenda è che l'aumento degli inquinamenti resta ancora nei limiti di legge. La centralina mobile ha rilevato gli inquinanti «più significativi» in quanto «generati da traffico veicolare»: si tratta di ossidi di azoto (No2), Pm10 e Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). Analizzando i grafici emerge un aumento di tutti gli inquinanti, con un calo nel weekend, giorni in cui i mezzi pesanti non circolano.