A14, la procura: no al dissequestro Ancora code, disagi e smog

No al dissequestro dei viadotti dell'A14, i comuni disempre più nel caos.la richiesta avanzata dai direttori del VI e VII Tronco di: «La sistematica presentazione - si legge nel rigetto dell’istanza firmata dal gip - a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, di istanze di dissequestro parziale per ottenere l’autorizzazione alla modifica delle modalità di cantierizzazione già concordate con i competenti uffici ministeriali, sta purtroppo determinando un ingiustificato rallentamento degli interventi di sostituzione delle barriere laterali in sequestro, tanto che, ad oggi - come evidenziato dall’Ufficio di Procura - n».Una situazione che non sembra avviarsi verso una rapida soluzione e le problematiche sui tratti dell'A14 interessati dai sequestri delle barriere si fanno sempre più accentuate in particolar modo nei comuni di Pineto, Roseto e soprattutto Silvi che, a seguito della, ha visto i mezzi pesanti riversarsi sulla statale 16 con tutti i disagi annessi per le attività commerciali. A preoccupare poi è anche la qualità dell'aria in città con i livelli di inquinamento che si stanno innalzando giorno dopo giorno.