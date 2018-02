Ultima domenica di Carnevale, gli appuntamenti nel Viterbese. Folla nel centro del capoluogo LE FOTO

di Ugo Baldi

Ultima domenica di carnevale, domani, con appuntamenti in vari centri, come da tradizione, dopo l’antipasto di ieri a Viterbo.



Carri, maschere e colori attesi a Civita Castellana, Ronciglione e Acquapendente. A partire dalle 14.30 nei tre centri andranno in scena le repliche delle sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Al carnevale civitonico 2018 prendono parte 3mila persone in maschera, lungo i due km del percorso per 5 ore. Davanti a 4 carri allegorici, 16 gruppi mascherati e 2, ci sarà l’imponente camion utilizzato da Sylvester Stallone nel film “Over the Top”, messo a disposizione dalla Fcu di Civita Castellana. Oltra alla banda folcloristica La Rustica, anche quella di Calcata al suo esordio.



A Ronciglione ad aprire il programma la Parata storica degli Ussari, per le vie del centro; alle 16 prenderà il via il Corso di gala aperto dalla banda cittadina “Cantiani” da via S. Francesco di Assisi per concludersi in piazza Principe di Piemonte per la baldoria finale. Altri centri in festa: Acquapendente in piazza G. Fabrizio presenta la grande festa con musica, animazione per bambini e sagra della Fregnaccia, tipico prodotto locale. Simpatica iniziativa a Vignanello e Vallerano, uniti da un corteo mascherato, che partirà da una per arrivare nell’altra Altri appuntamenti in scaletta a Gallese Capranica, Tuscania, Tarquinia, Oriolo, Canepina e Pescia Romana.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:08



