Ondata di gelo nel Viterbese, bollettini e avvisi: previsto un -16 gradi

di Massimo Chiaravalli

Arriva Buran e si corre ai ripari. Ma anche al riparo, perché il vento gelido proveniente dal settore russo-siberiano, ad est degli Urali, porterà il termometro molto sotto lo zero da domani sera, con ghiaccio e anche neve a bassa quota. Si parla di una temperatura che nella città dei Papi arriverà a meno 8, anche se allo 0 reale quella percepita crollerà a meno 16.



Regione, comune e Provincia hanno raccolto tutto quanto c'è a disposizione. La prima è schierata con la protezione civile: la sala operativa risponderà h24 all'803-555. Nel Lazio saranno sulle strade 63 lame spazzaneve, 115 pickup e 75 mezzi polifunzionali con assetto neve, 35 turbine a mano e 219 mezzi spargisale. Palazzo dei Priori è pronto a mettere in campo il piano neve, anche con il supporto di associazioni di volontariato e l'impiego di mezzi di imprese locali. Palazzo Gentili aveva invece già suddiviso la Tuscia in varie zone, mettendo a bando e poi assegnando per ognuna di queste il servizio di prevenzione gelo e sgombero neve.



Tanto spiegamento di forze perché stavolta il freddo fa sul serio: l'ondata è paragonata dagli esperti a quella del 1985. O del 2012 (il nevone) quando si registrarono grandi disagi per la popolazione in città e nel resto della Tuscia. Basta buttare un occhio sulle previsioni per rendersene conto. Neve nella notte tra domani e lunedì, poi tra mercoledì e giovedì. La temperatura non sarà più sopra lo 0 fino a mercoledì, quando si toccherà il record negativo di meno 8,3 gradi.



Il dato che più colpisce è quello dell'Aeronautica militare, le cui previsioni sono a breve termine (fino a domani sera). La differenza tra la temperatura reale e quella percepita è abissale: alle 10 saremo a 4 gradi, me ne sentiremo -6; dalle 19, quando si arriverà a 0 e a Viterbo inizierà a nevicare, quella che accuseremo piomberà a meno 16. Ed è solo l'inizio.



Sabato 24 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59



