Mercato dell'auto, nel Viterbese segnali di ripresa

di Ugo Baldi

Sono aumentate le rottamazioni e i passaggi di proprietà nella Tuscia nel 2017 segno, che il mercato dell’auto comunque è in buona salute. I dati dell’Aci, che hanno fotografato il parco circolante di tutta la Regione ha messo in evidenzia che la provincia di Viterbo è la seconda per quanto riguarda l’incremento percentuale dei passaggi di proprietà di macchine usate con un più 6.7% (18.725) e si piazza alle spalle di quella di Rieti che ne ha collezionati un più 10 % pari a 9.412.



Roma si è attestata con oltre duecento mila ed ha fatto registrare un meno 08% rispetto al 2016. Se la capitale frena le altre province accelerano poiché hanno chiuso con dati positivi: Frosinone + 4.2 % (26.949) e Latina (+3,8%) ( 30.506).



Nel complesso per quanto riguarda il Lazio c’è stato un incremento dello 0.8 % con 310.402 passaggi. Quanto alle rottamazioni (auto vecchie e incidente) il dato che riguarda Viterbo, dice che, sono andate al macero 8893 vetture e che l’incremento è stato del 12%.

E’ il segnale che si sta rinnovando con una certa celerità il parco macchine e sulle strade se pur mal ridotte di questa parte dell’alto Lazio circolano pertanto veicoli più sicuri e meno inquinanti. Nella classifica delle province la Tuscia è però fanalino di coda. Al primo posto c’è Roma con un più 15, 8% ( pari 121.903), seguita da Rieti più 15,3 % ( 4.249), Latina più 14,5% (13.394), chiude Frosinone con un più 14,4 % ( 11.775).

Nel Lazio l’incremento complessivo è stato del 15,4 percento pari a 160 214. A livello nazionale i passaggi di proprietà hanno toccato la quota 2.950.500 pari ad un più 4,7 %; aumentate anche le rottamazioni del 2.8 percento pari 1.411.354. Le euro 0 finite dello sfascia carrozze sono state 1,8 %.

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51



