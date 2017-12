La Viterbese si regala un bel Natale: 2-0 al Prato e classifica da protagonista.

di Marco Gobattoni

La Viterbese vince 2-0 contro il Prato e si regala un bel Natale nelle posizioni che contano del girone A del campionato di serie C. La gara in terra toscana, la seconda a Pontedera dopo il pari di domenica scorsa, non è stata esaltante: i gialloblù hanno chiuso i conti nel primo tempo trovandosi in vantaggio di due reti e con l'uomo in più a causa dell'espulsione subita da Orlandi al 19'. Il rigore trasformato da Jefferson al 20' e il gol di Vandeputte al 35' hanno spianato la strada a Celiento e compagni che nella ripresa hanno abbassato i ritmi facendo innervosire mister Sottili. Fatto sta che alla fine dei gioco la Viterbese continua con la serie positiva: i gialloblù vengono da sette risultati utili compresa la Coppa Italia e sabato prossimo si apprestano ad ospitare l'Arzachena per chiudere il 2017. Un successo contro in sardi proietterebbe la Viterbese ancora più in alto, alla vigilia della lunga sosta e di un mercato che porterà a Viterbo diversi rinforzi. Babbo Natale arriva in queste ore, ma a via della Palazzina passerà a gennaio.



Prato (4-3-3): Alastra; Ghidotti (24′ st Liurni), Marzorati, Martinelli, Seminara (13′ st Badan); Marini, Guglielmelli( 42'st Bonetto), Fantacci; Ceccarelli (13′ st Tchanturia), Orlando, Piscitella (42′ st Rozzi).

Allenatore: Pasquale Catalano.

VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Sini, Atanasov, Varutti; Cenciarelli (20′ st Peverelli), Di Paolantonio, Baldassin; Vandeputte (20′ st Zenuni), Jefferson (23′ st Razzitti), Mendez (1′ st Sanè).

Allenatore: Stefano Sottili.

Reti: 20' Jefferson rig., 35' Vandeputte.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona.







Sabato 23 Dicembre 2017



