Viterbo, incendio in un palazzo: 23 persone in ospedale, 15 appartamenti evacuati

Attimi di terrore in un palazzo in via della Caserma, a Viterbo nel quartiere Paradiso. Un'intensa nube di fumo ha invaso la tromba delle scale e i quindici appartamenti di un condominio: ventitre persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118; l'immobile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco e gli occupanti dei 15 appartamenti fatti evacuare.



E' successo verso le 19 della sera dell'Epifania; il fumo proveniva dai garage il cui ingresso è su via Genova: un'auto, sembra una Mini Clubman, per cause in corso di accertamento, è presa fuoco andando completamente distrutta. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero un vicino magazzino dove erano custoditi mobili.



L'intenso fumo ha invaso l'intero immobile ed intossicato le persone che erano in casa o che stavano uscendo in strada. L'intera zona è stata chiusa al traffico per permettere ai mezzi di soccorso (vigili del fuoco, personale del 118 e polizia) di lavorare in sicurezza. Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito fino a tarda notte per bonificare l'immobile e controllare la stabilità delle strutture portanti. Le persone che sono state fatte evacuare hanno passato la notte in casa di parenti o in abitazioni di proprietà.

Sabato 6 Gennaio 2018



