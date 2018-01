Elezioni, propaganda politica vitetata dall'Università degli studi della Tuscia

di Carlo Maria Ponzi

«Con l’avvicinarsi di diverse scadenze elettorali (nazionali, regionali e comunali) desidero richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti importanti, disciplinati dal codice etico dell’Ateneo, tesi a mantenere la nostra Università in una posizione super partes».



Così l'incipit di una circolare che Alessandro Ruggieri, rettore dell'Università della Tuscia, ha indirizzato ai docenti e al personale tecnico-ammistrativo. Motivo? «Evitare di utilizzare il logo e il nome dell’ateneo e le caselle di posta elettronica istituzionale per qualsiasi comunicazione o diffusione di materiale di propaganda a supporto diretto o indiretto a candidati».



Si intuisce che alle forze in campo e ai singoli aspiranti consiglieri regionali e/o deputati e senatori, gli austeri spazi del rettorato di Santa Maria in Gradi, di San Carlo a Pianoscarano, di Santa Maria del Paradiso, dei dipartimenti dislocati nel campus di Riello, facciano gola per la presentazione di programmi e altri siparietti di propaganda. E che già varie richieste in tal senso si siano ammonticchiate sul tavolo del magnifico.



Da qui la necessità di mettere i puntini sulle "i" e fare in modo che il nome dell’Ateneo non possa essere riconducibile al sostegno a partiti, movimenti, candidati. «L'ateneo - prosegue il rettore - vuol rimanere fuori delle contrapposizioni politiche quotidiane. Ovviamente, ciascuno è libero, come previsto dalla Costituzione, di esprimere le proprie idee e opinioni in appoggio a qualunque partito politico e candidato, ma nel far questo non deve coinvolgere l’Università».



Porte chiuse, dunque, all'Unitus? «No. Compatibilmente con le nostre attività - rileva Ruggieri - possiamo fornire l'organizzazione per uno o più incontri di confronto, aperto e democratico, tra una pluralità di candidati, per dare a tutta la comunità accademica (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti) la possibilità di acquisire i necessari elementi informativi per la formazione di un’opinione. Nel contempo, dare ai candidati l’esatta cognizione delle diverse e specifiche esigenze della comunità accademica nel suo complesso».

Venerdì 26 Gennaio 2018



