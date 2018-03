Elezioni regionali, tutti i numeri definitivi per la Pisana

I risultati definitivi per le elezioni regionali nel Lazio per la provincia di Viterbo, con le sezioni scrutinate 295 / 295

Sono riportati i candidati Presidente, di seguito le liste, i voti, le perecentuali e i seggi assegnati



PARISI STEFANO 61.747 (34,18) sostenuto da:

FORZA ITALIA 22.282 (14,62)

LEGA 19.268 (12,64)

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.034 (8,55)

ENERGIE PER L'ITALIA 3.253 (2,13)

NOI CON L'ITALIA-UDC 1.853 (1,21)

Totale liste 59.690 (39,17)



ZINGARETTI NICOLA 55.602 (30,78)

PARTITO DEMOCRATICO 36.802 (24,15) 1 seggio a Enrico Panunzi

LISTA ZINGARETTI 6.329 (4,15)

+EUROPA 2.920 (1,91)

LIBERI E UGUALI 2.517 (1,65)

ITALIA EUROPA INSIEME 1.445 (0,94)

CENTRO SOLIDALE 1.344 (0,88)

Totale liste 51.357 (33,70)



LOMBARDI ROBERTA 47.082 (26,06)

MOVIMENTO 5 STELLE 31.063 (20,38) 1 seggio a Silvia Blasi



PIROZZI SERGIO 7.373 4,08

SERGIO PIROZZI 4.022 (2,63)

LISTA NATHAN 63 (0,04)

Totale liste 4.085 (2,68)



ANTONINI MAURO 5.838 (3,23)

CASAPOUND ITALIA 4.008 (2,63)



CANITANO ELISABETTA 2.092 (1,15)

POTERE AL POPOLO! 1.650 (1,08)



ROSATI STEFANO 455 (0,25)

RICONQUISTARE L'ITALIA 369 (0,24)



AZZARO GIOVANNI PAOLO 224 (0,12)

DEMOCRAZIA CRISTIANA



TOUADI JEAN LEONARD 194 (0,10)

CIVICA POPOLARE LORENZIN 130 (0,08)

Mercoledì 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA