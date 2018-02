Riapre la Valnerina tra Visso e Preci

PERUGIA - Riaprirà giovedì primo febbraio alla circolazione la strada provinciale 209, Valnerina, che collega Umbria e Marche, tra Visso e Preci. La strada era stata chiusa dopo la tremenda scossa di terremoto del 30 ottobre 2016, e adesso sarà percorribile senza limitazioni di orario né di peso dei veicoli, grazie a dei semafori che regoleranno i tratti a percorrenza alternata. Una parte dell'arteria era stata già riaperta nello scorso autunno ed era consentito il transito solo in tre momenti della giornata, dopo essere stata totalmente chiusa per tutto il mese di gennaio per consentire la deviazione del fiume Nera e farlo tornare nel suo alveo naturale (con il terremoto il corso fluviale era stato deviato) verrà adesso riaperta totalmente.

Mercoledì 31 Gennaio 2018



