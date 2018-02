Tragedia a Bevagna, bimbo di 9 anni muore nel sonno

Tragedia, venerdì mattina, a Bevagna. Un bimbo di 9 anni è stato trovato senza vita nel suo lettino. A scoprirlo sono stati i genitori andati a svegliarlo per poi accompagnarlo a scuola. L'abitazione è stata raggiunta dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. le cause della morte sarebbero attribuibili a cause naturali riferibili ad un arresto cardiocircolatorio che non ha lasciato scampo al piccolo venuto a mancare mentre stava dormendo. Per accertare le esatte cause del decesso potrebbe essere disposta l'autopsia. L'intera comunità bevanate e tutto il comprensorio del Folignate e non soltanto si sono strette intorno al dolore profondissimo di una famiglia segnata da una tragedia immensa.

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17



