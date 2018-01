PERUGIA - La squadra mobile della questura di Perugia, durante un controllo straordinario a Fontivegge, ha arrestato un nigeriano di 24 anni per detenzione a fini di spaccio. L'uomo era in attesa di prendere il Treno per tornare in Toscana. Il guiovane alla vista degli agenti ha affrattao il passo. I poliziotti lo hanno bloccato e porttao subito in questura per controli. L'uomo ha accusato dolori adominali e a quel punto il quadro è stato chiaro: aveva ingerito ovili di droga per portarli da Perugia, dove si era approvvigianto, in Toscana. Portato in ospedale è stato possibile verificare che il nigeriano aveva ingerito 25 ovuli contenenti eroina. In tutto 300 grammi di droga per un valore di circa 70mila euro.

