TERNI «Ho trasmesso poco fa la lettera delle dimissioni secondo l’articolo 53 del Tuel. Non sono attaccato alla poltrona, se sono qui è perché sono stato eletto dai cittadini e ho fatto il sindaco solo per interessi pubblici». Dopo il consiglio comunale ad alta tensione di lunedì e una riunione di maggioranza di questo pomeriggio il sindaco Leopoldo Di Girolamo ha presentato le sue dimissioni.Ora ci sono i tempi tecnici per un voto anticipato a maggio o a giugno. Il prefetto di Terni, Paolo De Biagi, ieri mattina ha inviato la lettera con la quale ha invitato il Consiglio comunale di Terni ad adottare la delibera di «formale dichiarazione di dissesto finanziario» entro 20 giorni dalla data di notifica ai singoli consiglieri dalla notifica della decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti di rigetto del Piano di riequilibrio finanziario dell'ente. Lo ha fatto dopo avere ricevuto la formale comunicazione da parte dei giudici contabili. «Sono qui per comunicarvi e confermarvi l’impegno che presi il primo giugno scorso in consiglio su quello che avrei fatto dopo la fine del percorso inerente il piano di predissesto: rimettere il mio mandato. Un impegno he avevo preso con la mia maggioranza e con gli organismi del mio partito. Sono rimasto sorpreso e sconcertato di come una persona che io stimo moltissimo, Giorgio Finocchio, abbia scelto di comunicare la sua posizione a mezzo stampa. Ma fu proprio Finocchio nel 2009 a chiedermi di mettermi a disposizione per candidarmi a sindaco per il centrosinistra, con dei sondaggi peraltro che mi davano in svantaggio contro Antonio Baldassarre. Ed io non ero disoccupato, nè nella professione privata, nè in quella pubblica e politica. Io accettai e vinsi, ribaltando i pronostici». Le dimissioni non sono irrevocabili e Leopoldo Di Girolamo ora ha 20 giorni di termpo per cambiare idea e revocarle. Tornando in sella a una Giunta nuova e accompagnato da tre commissari nominati dal prefetto fino alle data delle evenuali elezioni di maggio che si occuperebbero solo del debito creato dal dissesto, ora certificato.



Martedì 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



