Perugia, vola giù dalla Rocca Paolina: muore un uomo di 47 anni

Precipita nel vuoto, dal muraglione della Rocca Paolina in viale Indipendenza, a Perugia: è morto così un uomo di 47 anni, perugino, nel primo mattino del 31 dicembre. Un tragico risveglio per il centro storico nel giorno di San Silvestro.



L'allarme è stato dato da qualche passante: sul posto immediato l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione della dinamica è affidata ai militari della compagnia di Perugia. L'ipotesi principale è che si tratti di una tragica fatalità.

