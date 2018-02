Quando l'omertà è pubblica

di Italo Carmignani

PERUGIA - In bilico tra la sottile ironia e una sincera ingenuità, il procuratore della Corte dei Conti Giuseppone si stupisce delle poche segnalazioni sugli sprechi di denaro arrivate sul suo tavolo provenienti dagli enti pubblici. Ovvero, dai medesimi che Giuseppone mette sotto processo quando sprecano soldi dei contribuenti.

Come risolvere il problema? Intanto, smettendo di meravigliarsi dell’omertà degli impiegati pubblici verso i loro dirigenti o nei confronti dei politici impegnati con le loro decisioni a buttare (a volte) soldi, ma anche a decidere poi le carriere degli stessi (eventuali) delatori. Quindi, non raccontarsi che la segnalazione del procuratore Giuseppone all’anno giudiziario della Corte dei Conti convinca qualche impiegato in più a spifferare eventuali malefatte del suo ufficio che sia un Comune, la Regione o le (furono) Province. Quindi? Prendiamone atto: la Corte dei Conti ormai è l’unico organo di controllo rimasto a vigilare sull’economia d’esercizio della sanità, dei trasporti, delle pubbliche amministrazioni. Il problema è far capire quanto l’attività della giustizia contabile sia benefica per il funzionamento del macchina pubblica e non insegua solo una volontà persecutoria. Bene: quando si vuol convincere qualcuno della propria buona volontà è bene essere i primi a mettersi in discussione, ci rende quantomeno più simpatici. E allora alle voci sopra elencate (sanità, trasporti ecc.) sarebbe da aggiungere anche la giustizia. Quante volte nei tribunali e nelle procure (di ogni settore) si sprecano risorse o si perde il senso del tempo per cui processi di ogni ordine e grado durano decenni senza che nessuno paghi per eventuali errori o inefficienze. Quasi mai s’interviene a misurare l’efficienza di chi misura l’efficienza. Lanciamo il dubbio: una giustizia meno cieca renderebbe tutti meno muti e meno sordi?



Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA