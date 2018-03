TERNI La Giornata della Scienza, promossa per il tredicesimo anno dall’I.I.S. “Gandhi” di Narni (TR), si è svolta il 2 marzo, riscuotendo un grande successo tra molte scuole superiori dell’Umbria e non solo.

Come consuetudine, si è articolata in un Convegno all’Auditorium San Domenico di Narni dalle 9,00 alle 12,30 sul tema “Il mondo è bello perché è vario: l’importanza della biodiversità”. Hanno aperto i lavori i ragazzi dell’Itet "Aldo Capitini" di Perugia, con un lavoro su "Agrobiodiversita' e sua importanza”; a seguire gli alunni del Liceo Classico “Tacito” di Terni con un approfondimento dal titolo “Dal vetrino del laboratorio alla lente della cinepresa”. Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane “Gandhi” di Narni hanno presentato un lavoro intitolato ”Diversamente uguali”. La Dott. Silvana Piersanti (Università di Perugia) ha presentato una relazione su “Quando le api scompariranno all’uomo resteranno solo quattro anni di vita” (A. Einstein): qual è il valore della biodiversità?”. Infine Daniela Gigante (Università di Perugia) ha tenuto una relazione dal titolo “Per fare un prato ci vogliono un trifoglio e un’ape...”: ricchezza e vulnerabilità della biodiversità vegetale”. Al Convegno hanno partecipato, oltre alle classi quinte dell’Istituto “Gandhi”, numerosi studenti provenienti da Terni, Narni e Perugia. Al termine dei lavori, le relatrici hanno risposto con grande chiarezza e disponibilità alle domande e curiosità del pubblico.

Una Gara a squadre di matematica - “I Matematti!” - al pomeriggio (ore 14,30 – 18,00), presso il Palazzetto dello Sport annesso all’I.I.S. “Gandhi”, tra le rappresentative di ben 18 scuole provenienti dalle province di Terni, Perugia, Roma e Viterbo. Come lo scorso anno, la squadra del Liceo Scientifico “Marconi” di Foligno è risultata vincitrice, superando la squadra del Liceo Scientifico “Alessi” di Perugia; terza classificata è risultata la squadra del Liceo Scientifico “Donatelli” di Terni; queste tre squadre si sono qualificate per la Gara Nazionale di Cesenatico a maggio. Alle 17,15 si è tenuta la premiazione presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Gandhi”: il primo premio è un Visore Vr, il secondo (Action-Cam) è stato offerto dalla ditta Errebian, mentre il terzo (Tablet) è stato offerto dal Lions Club Narni; i componenti delle squadre classificatesi ai primi tre posti hanno ricevuto premi individuali, offerti dalla Cartolibreria Solfaroli di Narni Scalo.

