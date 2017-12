Il Presepe della Carità incanta tutti. Il dono più grande invade le Conce con la Caritas a Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Il dono più grande, il Presepe della Carità ha incantato tutti. Lo ha organizzato la Caritas Diocesana di Foligno coordinata dal direttore Mauro Masciotti in collaborazione con la Diocesi guidata dal vescovo Gualtiero Sigismondi. «Non dimenticare chi ci è accanto. Ancora di più quando arriva il Natale, soprattutto oggi - spiegano dalla Caritas Diocesana - che la perdurante crisi economica ha allargato la forbice delle povertà, trascinando in situazioni di grave difficoltà sempre più famiglie. E’ questo lo spirito con cui noi della Caritas diocesana di Foligno, per il secondo anno consecutivo, abbiamo deciso di squarciare il velo dell’indifferenza e accendere una luce, quella della speranza e della carità. E lo abbiamo voluto fare dando voce alle tante povertà quotidiane, che hanno trovato spazio spazio all’interno del Presepe vivente che verrà realizzato alle Conce, in via San Giovanni dell’Acqua. Nel cuore della città abbiamo dato voce a quanti sempre più spesso rimangono inascoltati da un mondo frenetico ed in perenne corsa. E' proprio lì che ha reso e riprenderà vita “Il dono più grande - Il presepe della carità”».

