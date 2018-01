Carlo Verdone e Peppe Servillo a Foligno per la Stagione degli Amici della Musica

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - Venticinque concerti, 166 artisti e poi ancora matinee, masterclass, pezzi unici, prime assolute e prime nazionali, incursioni nei toni del blues, spettacoli di ambito sociale, gite fuori porta, un omaggio che racconta gli ultimi anni di Schubert e quelli si Schumann, e molto altro passando da Carlo Verdone a Peppe Servillo fino a toccare le onde gravitazionali. E’ il senso che riassume la Stagione concertistica 2018 degli Amici della Musica di Foligno che quest’anno vivono il loro 37esimo anno di attività. A tracciare la crescita che il lavoro svolto dagli amici della Musica continua a produrre ci ha pensato il presidente Giorgio battisti. “I biglietti staccati – spiega Battisti – sono passati dai 4.824 del 2015, ai 5.368 del 2016 per arrivare ai 6.114 del 2017. Una crescita che ci fa ben sperare soprattutto rispetto alla divulgazione della cultura musicale che l’hanno passato ci ha visto proporre, insieme al programma tradizionale dedicato alla grande musica, concerti dedicati al jazz. Per quest’anno abbiamo pensato di ripetere proponendo un piccolo grande festival di blues ed anche un laboratorio di musicoterapia per bambini autistici, un corso di guida all’ascolto. Abbiamo anche dato vita ad una struttura multimediale che propone l’archivio sonoro e fotografico che riassume questi 37 anni degli Amici della Musica”. La grande musica sinfonica apre la stagione concertistica col celeberrimo violinista Vladim Brodski e l’orchestra Sinfonica Rossini diretta dalla 23enne umbra Nil Venditti. La classica – come ha ricordato il presidente Battisti – “viene declinata e raccontata con molteplici proposte da grandi artisti: uno per tutti Ramin Bahrami. Altrettanto la lirica con Daniela Mazzucato, Valentina Coladonato, Monica Bacelli, Desirée Rancatore e Cinzia Forte” Spazio anche per la musica moderna eseguita e raccontata. Carlo Verdone, attore e regista, presenterà l’omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota, Flavio Caroli, invece, indagherà le relazioni tra la musica e le arti figurative mentre al pianista Giancarlo Simonacci è affidata la presentazione dall’album Four Walls di John Cage. Il Flamenco di Pastora Galvan, in prima nazionale (le altre due date italiane saranno quelle di Roma e Venezia) e si proseguirà con Scienza in Danza in occasione dell’VIII edizione della Festa di Scienza e Filosofia dove nell’ambito di un flash mob si affronterà il tema delle onde gravitazionali. In occasione, poi, della Giornata europea della Musica ci sarà la prima edizione di UmbriaBlues by Avantune, mentre l’omaggio a Paolo Poli sarà affidato a Pino Strabioli ella pianista Eleonora Beddini. A fare memoria del 100esimo anniversario della battaglia del Piave ci penserà Peppe Servillo con il suo Trio. Il 150esimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini sarà celebrato dai Virtuosi Italiani e dal Gala Rossini che concluderà la Stagione La Stagione apre i battenti sabato 27 gennaio con la conferenza (ore 19 Sala Video auditorium San Domenico) “Perché le sinfonie di Rossini?”, Daniele Carini relatore e quindi, alle 21 al San Domenico, con il concerto di inaugurazione che proporrà musiche di Rossini (Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia, Sinfonia da Il Turco in Italia, Sinfonia L’Italiana in Algeri) e Mendelssohn (concerto per violino e orchestra in mi minore op.64) .

Luned├Č 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA