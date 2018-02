di Corso Viola di Campalto

TERNI Doveva essere un'intervista sul rapporto del patron Stefano Bandecchi con la città. Sull'acquisto dello stadio e sui progetti sportivi e non che coinvolgeranno Terni nei prossimi mesi. Ma l'ultimo posto in classifica e un post offensivo messo da un presunto tifoso sulla pagina dell'Università Cusano ha cambiato le carte in tavola. Un post dove viene invitato a non presentarsi più a Terni perché rischierebbe di prenderle e che arriva dopo una tempesta di insulti scatenata dall'esonero di Pochesci. Bandecchi non l'ha presa bene e ha chiamato il suo avvocato presentando una denuncia alla polizia postale: «Siamo ultimi ed è giusto che i tifosi mi critichino e mi mandino pure a quel paese. Tollero anche le banconote con la mia faccia sopra, ma le minacce fisiche no, quelle proprio non le accetto».

Bandecchi è deluso soprattutto per l'ennesima sconfitta a Cesena: «Non è possibile che non si capisca che ho mandato via l'allenatore Pochesci per il bene della Ternana e soprattutto perché stavamo finendo come siamo finiti in fondo alla classifica prendendo qualcosa come 40 reti in poco più di 20 partite, Una squadra senza carattere e timorosa, con difetti evidenti di schemi ed errori di mentalità e con giocatori non preparati al meglio. Anche io credevo in lui, e tanto, ma poi è evidente che le cose stavano precipitando».

Bandecchi ha un passato da militare nei paracadutisti, ma anche da manovale e pescatore, prima di trasferirsi tanti anni fa a Roma dove ha messo le radici con una ampia serie di attività. Come core business l'ateneo Niccolò Cusano che dispone di un campus di 16 mila metri quadrati e soprattutto di quasi 16 mila iscritti. La Ternana è la sua ultima sfida, che però non sta dando i risultati sperati: «Il calcio non è una scienza come la matematica e devo dire - continua Bandecchi - che in questi sette mesi ho cercato di capirne sempre di più. Sicuramente ho le mie colpe, forse la più grande è proprio quella di non aver mandato via Pocheschi dopo la partita persa a Palermo. Ho dato ragione al cuore e non alla testa come dovevo e ho sbagliato perdendo tanto tempo. I risultati non sono arrivati lo stesso, ora c'è la denigrazione di Ferruccio Mariani che è stato un giocatore importante ed ha una grande esperienza come allenatore avendo affiancato pure Gigi Simoni negli anni migliori. Invece, i tifosi pensano solo a Pochesci, come fosse il messia, mentre il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che in una squadra proprio l'allenatore conti almeno il 75 per cento e Pochesci, aldilà dei tanti discorsi che faceva, non dava più quel valore aggiunto: ho visto una squadra timorosa che non è mai o quasi riuscita a portare a casa la vittoria malgrado fosse spesso passata in vantaggio. Cosa accaduto di nuovo a Cesena perché Mariani in tre giorni non può certo fare magìe».

Ai tifosi chiede rispetto e pazienza «La tifoseria deve giustamente dimostrare il suo disagio per questa situazione che non mi aspettavo, io cerco di dare tutto per la società e mi viene solo da ridere, e tanto, sentendo chi dice che preferiamo andare in Lega Pro per poter mettere prima il nome Unicusano. Se retrocede la Ternana retrocede anche la nostra immagine. Io per ora ho fatto i fatti, ogni mese pago 630 mila euro di stipendi e appena arrivato a luglio ho versato la fidejussione di 800 mila euro e sono pronto a prendere il Liberati per trasformarlo in uno stadio moderno. Soprattutto ci tengo a dire che la Ternana si porta dietro il mio nome e a quello tengo davvero, come tengo alle Fere. Abbiamo toccato il fondo, ma mancano ancora 18 partite e possiamo, anzi dobbiamo risalire».

La sfida è ancora perta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 6 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA