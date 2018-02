Simulazione dello sbarco su Marte, in Oman c'è anche l'orto italiano

di Enzo Vitale

Nome in codice: Amadee-18. Luogo della missione: Marte (ma in realtà è il più vicino Oman). Partecipanti: cinque ricercatori che fino al 28 di questo mese simuleranno la permanenza sul Pianeta Rosso.

Nel deserto della Penisola arabica, infatti, verranno condotti 15 esperimenti con l'obiettivo di testare strumenti e procedure per future esplorazioni spaziali.

La squadra dei cinque impavidi è composta da Stefan Dobrovolny (Austria), Carmen Köhler (Germania), Kartik Kumar (Paesi Bassi), João Lousada (Portogallo) e Iñigo Muñoz (Spagna).



L'APPORTO ITALIANO

Anche se nell'equipaggio non ci sono italiani, il nostro Paese è presente con una serie di progetti di primo livello. Tanto per cominciare l'orto ipertecnologico che fornirà gli alimenti è targato Enea, Agenzia Spaziale Italiana e Università degli Studi di Milano. E stato chiamato «HortExtreme» e, probabilmente, si capisce il perchè. Ma non finisce qui perchè l'italico apporto continua con V(r)itago, della Mars Planet italiana, un tool di realtà virtuale per l’addestramento degli astronauti e per le analisi geologiche. Poi ci sarà il Field Spectrometry, sviluppato con l’Inaf Iaps di Roma per misure di riflettanza e spettri di radianza in un ambiente analogo a quello di Marte. E infine ScanMars, una collaborazione tra il Dipartimento di fisica e geologia dell’università di Perugia e l’Inaf Iaps di Roma. Si tratta di un'indagine geofisica eseguita con lo strumento “Ground Penetrating Radar” (GPR) del Dipartimento di Fisica e Geologia perugino. Il GPR permette di ottenere delle vere proprie immagini del sottosuolo tramite la ricetramissione di onde elettromagnetiche nel terreno. Gli Astronauti “analoghi” in Oman verranno così guidati nell'acquisizione di dati che permetteranno di osservare strutture geologiche originate dell'azione dell'acqua in zone aride, analogamente a quanto viene studiato con le missioni su Marte.





(Il video della missione, credit Inaf)



L'ORTO ITALIANO

Durante la fase di isolamento nel deserto arabico, gli "astronauti" seguiranno un regime alimentare composto prevalentemente da cibo in scatola, che potranno integrare con le microverdure coltivate nell'ambito dell'esperimento.



Gioved├Č 15 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA