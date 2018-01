Qualcomm, stangata Ue da un miliardo: «Ha pagato Apple per non servirsi da altri produttori di chip»

Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. «Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni», ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, sottolineando come il comportamento abbia negato ai consumatori e ad altre società scelta e innovazione » .

Mercoled├Č 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA