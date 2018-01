Facebook, novità nel "rullo": appariranno prima i post di familiari e amici

Facebook cambia il News Feed dando la priorità a post, video e foto di amici e componenti della famiglia a scapito dei messaggi pubblicati dalle aziende media e dai singoli marchi. I cambiamenti puntano a massimizzare i contenuti condivisi fra le persone che hanno «interazioni significative» e a limitare i contenuti passivi, ovvero quelli che richiedono solo di guardare un video e leggere senza interagire.



«Vogliamo assicurarci che i nostri prodotti non siano solo divertenti, ma che siano buoni per la gente» che ne usufruisce, afferma Mark Zuckerberg in un'intervista al New York Times. «Quando la gente interagisce con persone che le sono vicine, tutto acquista più significato e si è più soddisfatti. È positivo per il benessere» mette in evidenza David Ginsberg, direttore della ricerca a Facebook. Le novità introdotte suscitano però dei dubbi sul fatto che chi è su Facebook finisca per vedere e accedere a contenuti che rafforzano solo le sue idee, e sul fatto che un'informazione non accurata pubblicata da un parente o un amico possa essere pubblicizzata in modo eccessivo.

