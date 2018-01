Food Bonker, tra Roma e Viterbo la nuova scuola di cucina: fornelli accesi dal 14 gennaio

di Maria Serena Patriarca

Corsi di cucina, incontri ed eventi enogastronomici: dalla bassa Tuscia Viterbese, a pochi chilometri da Roma, parte la nuova sfida all’insegna del “food”. Si inaugura domenica Food Bunker, il nuovo spazio sostenibile al Km 36,400 della Cassia Veientana, tra Roma e Nepi, ideato dal giovane imprenditore Stefano De Vincenti, che si definisce un “visionario” nel suo genere e che ha deciso di riconvertire i luoghi delle precedenti attività familiari, trasformando un capannone industriale stile “hangar” in uno spazio di grande atmosfera, dal design inconfondibile e, soprattutto, sostenibile.In che modo? Food Bunker è stato progettato seguendo una logica di eco-sostenibilità a tuttotondo: gli arredi nell’aula magna e negli spazi outdoor sono realizzati grazie all’utilizzo di pallet di riciclo; tavole e condutture da cantiere arricchiscono le pareti espositive, dando un tocco industrial all’ambiente, e l’illuminazione è tutta a led, così da garantire un notevole risparmio energetico.Salvo Cravero«Food Bunker», come spiega il suo fondatore, «è la nuova scuola di formazione per appassionati di cucina e aspiranti chef, con aule a disposizione anche per incontri ed eventi tra professionisti e consumatori del mondo enogastronomico». I docenti sono chef e pasticceri di grande esperienza, che propongono corsi di formazione amatoriali e corsi di specializzazione per tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera di cuoco. I temi spazieranno dai primi della tradizione romana alla cottura a bassa temperatura, dai secondi di carne bianca e rossa, passando per la colazione classica e di tendenza, le confetture e la pralineria.Un “Bunker”, quindi, e un open space creativo rivolto a chiunque ami la cucina. Con un’attenzione specifica all’approccio responsabile e sano nei confronti del cibo e dei metodi di lavorazione. In calendario si alterneranno ampi cicli di lezioni tematiche di base, come il corso di cucina con lo chef Salvo Cravero e quello di pasticceria con il maestro Salvo Leanza (entrambi resident chef della struttura), e corsi intensivi della durata di uno, due o tre giorni.Qualche nome fra i docenti già confermati? Paolo Trippini (dei ristoranti Trippini a Civitella del Lago e La Badia a Orvieto) e i pasticceri “doc” Omar Busi e Luca Mannori. Lo spazio di Food Bunker prenderà vita anche la sera, in quanto è stato progettato per mutare la sua veste in una vera e propria sala di ristorante dove saranno organizzate cene, degustazioni ed eventi a tema. Un polo dedicato al “food” in tutte le sue sfaccettature che mira, dunque, a diventare un’area di eccellenza per gli appassionati del settore più trainante del momento, sia sui social network sia sui mass media. Per coloro che vorranno partecipare alle varie attività Food Bunker mette a disposizione navette per il trasferimento da Roma e da altri punti di ritrovo nel Lazio fino alle aule e viceversa, nonché una villa-foresteria di proprietà della famiglia De Vincenti per accogliere ospiti e corsisti.Domenica 14 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 17.00 Food Bunker apre le sue porte al pubblico con un Open Day ricco di corsi, workshop e degustazioni:Ore 11.00Presentazione Food Bunker, aule e corsi 2018.Ore 12.00Corso gratuito sul Finger Food a base salata con lo chef Salvo Cravero (max 20 posti).Corso gratuito su mini cake e merende dolci con il pastry chef Salvo Leanza (max 15 posti).Cooking show sul cioccolato a cura del maître chocolatier Monia AchilleOre 15.00Presentazione Food Bunker, aule e corsi 2018.Ore 16.00Corso gratuito sul Finger Food a base salata con lo chef Salvo Cravero (max 20 posti)Corso gratuito su mini cake e merende dolci con il pastry chef Salvo Leanza (max 15 posti)Cooking show sul cioccolato a cura del maître chocolatier Monia AchilleIndirizzo e contatti:SS Cassia Km 36,400 - Zona industriale Settevene - 01036 Nepi (VT)+39 0761.527728 | +39 338 1773689 | info@foodbunker.it